Estes sintomas são frequentemente confundidos com outras condições benignas, o que faz com que os diagnósticos cheguem tardiamente. No nosso país, mais de 50% dos doentes são diagnosticados num estadio avançado da doença porque desvalorizaram os primeiros sintomas e, nestes casos, as consequências são mais drásticas. Por vezes, é necessário remover uma parte, ou até mesmo toda a língua ou ainda as cordas vocais e isso acarreta, necessariamente, condições psicológicas.

Ainda não há estimativas concretas sobre o número de casos de cancro de cabeça e pescoço causados pelo HPV mas os investigadores acreditam que até 2020 esta causa supere os cancros causados pelo consumo excessivo de tabaco e cigarros.

Neste sentido, torna-se premente continuar a desenvolver esforços no sentido da prevenção, através de campanhas de sensibilização para os fatores de risco dirigidos a grupos com comportamentos de risco.

Um artigo de Ana Castro, médica especialista em Oncologia.