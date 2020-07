Qual a principal causa de cancro da cabeça e pescoço?

O cancro de cabeça e pescoço está relacionado, essencialmente, com hábitos de vida. Falo, essencialmente, do tabagismo, da ingestão regular de bebidas alcoólicas e da infeção HPV (vírus do papiloma humano) – infeção sexualmente transmissível que está implicada na génese de uma percentagem importante de um dos tipos de cancro de cabeça e pescoço (cancro da orofaringe).

Quais são os principais grupos de risco?

Existem dois grandes grupos de risco: o grupo de pessoas fumadoras e/ou alcoólicas (geralmente homens, com cerca de 50 anos, maioritariamente de estratos sociais mais baixos) e o grupo de pessoas não fumadoras, ou com baixa carga tabágica, tanto do género masculino como feminino, geralmente mais jovens e com história de vários parceiros sexuais.

Existe um grupo de risco menos expressivo, que são os doentes idosos com próteses dentárias mal-adaptadas, em particular em casos de higiene oral deficitária (nos casos de cancro da cavidade oral).

Por que motivo a doença está a aumentar entre os jovens?

Os hábitos tabágicos estão a diminuir, o que irá conduzir, provavelmente, a uma diminuição dos casos do primeiro grupo de risco que descrevi (à semelhança do que aconteceu nos Estados Unidos). Esta tendência faz com que se torne mais expressivo o cancro da orofaringe relacionado com o HPV. Por outro lado, os comportamentos sexuais promíscuos têm vindo a aumentar, principalmente nas camadas mais jovens, o que, em parte, explica este aumento.

Quais são os sinais e sintomas? São fáceis de identificar?