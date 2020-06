Segundo atualização feita no ‘site’ oficial do Governo (covid19.cv), os novos casos foram registados nas ilhas de Santiago (48) e Sal (13), os dois principais focos da doença no país neste momento.

Na ilha de Santiago, os casos são divididos pelos concelhos da Praia (30), Santa Cruz (10) e Santa Catarina (08).

Cabo Verde passa a registar um total de 1.226 casos confirmados, dos quais 14 óbitos, 608 recuperados (52,7%), dois doentes foram transferidos para os seus países e tem neste momento 602 casos ativos da doença.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 505.500 mortos e infetou mais de 10,32 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 9.843 mortos confirmados em mais de 384 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.