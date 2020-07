Um portal com dados atualizado pelo Ministério da Saúde brasileiro confirmou 921 mortes e 28.532 novos casos de covid-19 em 24 horas.

O mesmo levantamento informou que 1.342.362 pessoas já recuperaram da doença e 653.726 ainda estão sob acompanhamento.

O estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil, com cerca de 46 milhões de habitantes, continua a ser a região com o maior número de infeções (412.027) e mortes (19.647).

Em número de casos, o estado do Ceará, no nordeste do país, é o segundo mais impactado, com 146.544 infeções, seguido pelo Para, com 136.947 casos, que hoje ultrapassou o Rio de Janeiro (135.230).

Já em número de mortos, o Rio de Janeiro continua a ser o segundo estado brasileiro mais afetado, com 11.919 mortes, seguido pelo Ceará (7.173) e Pará (5.478).

O estado brasileiro de Santa Catarina, no sul do país e na fronteira com a Argentina, começou a adotar novas medidas restritivas de confinamento hoje, depois de atingir um recorde diário de mortes por covid-19 na véspera.

Num decreto extraordinário publicado na noite de sexta-feira, Santa Catarina, que nas últimas 24 horas registou 59 mortes, impôs novas medidas de isolamento social em 111 de seus 295 municípios, começando com a proibição do movimento de pessoas em espaços públicos.

Santa Catarina, com extensão semelhante à da Hungria e com quase 7,2 milhões de habitantes, foi um dos estados com menor mortalidade e hospitalizações graves causadas pela pandemia no Brasil.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 596 mil mortos e infetou mais de 14 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.