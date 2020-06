A ‘nuvem’ de insetos que gerou o alerta entrou na Argentina no final de maio pelo Paraguai e, segundo o Governo brasileiro, é composta por gafanhotos da espécie Schistocerca cancellata, que pode percorrer até 150 quilómetros por dia.

O Governo brasileiro já negociou com o Sindicato das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag) a possibilidade de combater a praga com a ajuda de 426 aeronaves equipadas com pulverizadores que compõem a frota do Rio Grande do Sul.

“A aviação agrícola é considerada mundialmente uma das principais armas para combater as nuvens de gafanhotos”, disse o diretor do Sindag, Gabriel Colle, em comunicado.

Segundo o Ministério da Agricultura brasileiro, a formação de ‘nuvens’ de gafanhotos ocorre “com relativa frequência” desde 2015 em países vizinhos como Bolívia, Paraguai e Argentina.

As espécies de Schistocerca cancellata causaram várias infestações em 1938, 1942 e 1946, com surtos originários na Argentina que entraram na região sul do Brasil e atingiram os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. Na época, causaram grandes perdas, principalmente nas lavouras de arroz.