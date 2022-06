“A associação vai colaborar com dois programas, o “Menores nem uma Gota” e o “Beba Com Cabeça”. Basicamente, os maiores de 18 anos recebem uma pulseira e um apelo ao consumo moderado e responsável através de 70 voluntários que estarão espalhados pelo recinto a intervir junto das pessoas. Relembrar que só os maiores de 18 anos terão a pulseira que lhes permite consumir bebidas alcoólicas no festival. O Rock in Rio é sinonimo de festa e convivialidade entre amigos e família e a diversão é possível sem álcool para menores de idade", explica João Vargas, secretário-geral da Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE).

Esta trata-se de uma iniciativa conjunta entre a ANEBE e a DICAD (Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências) da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT). E não é uma novidade, visto que esta parceria já aconteceu em outras edições do festival. O objetivo é promover comportamentos responsáveis em matéria de consumo de álcool e a redução de riscos associados ao consumo de substâncias psicoativas no seu recinto, algo a que a própria organização do Rock in Rio dá bastante importância.

A Ação 18+ pretende sensibilizar os participantes do festival para o consumo moderado do álcool e contempla intervenções junto dos operadores e funcionários de bares acerca da venda responsável de bebidas alcoólicas, com particular enfoque na completa proibição de bebidas alcoólicas a menores de idade.

A operação conta com mais de 70 voluntários, devidamente formados pela DICAD da ARSLVT, que estarão espalhados por equipas e em dois turnos por todo o recinto nos quatro dias do evento. A intervenção das equipas é feita através de mensagens de consumo responsável e moderado junto dos festivaleiros e através da distribuição de pulseiras 18+, que vão identificar a pessoa como sendo maior de idade, e desta forma, apta para o consumo de álcool. Mas de forma responsável.