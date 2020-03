“Há especulação nos produtos de higiene que sempre estiveram à venda, mas aos quais ninguém dava atenção por serem de uso hospitalar”, disse Virgínia Muianga, porta-voz da INAE à Lusa.

Os produtos são gel à base de álcool, luvas, máscaras, entre outros artigos do mesmo tipo.

De acordo com a dirigente, a especulação acontece no mercado e nas farmácias por onde a instituição fez fiscalização, após denúncia.

Sem explicar qual é a margem de diferença entre os preços atuais e anteriores, a dirigente disse que a INAE obrigou os pontos de venda a repor o preço praticado antes da eclosão da Covid-19.

Virgínia Muianga referiu que a inspeção continua em todo o país.

Apesar de não existir ainda um caso confirmado no país, Moçambique elevou o estado de alerta e reforçou as medidas de prevenção de infeções com o novo coronavírus, anunciou, no sábado, o chefe de Estado, Filipe Nyusi.