Mar Mateus da Costa, a nova presidente da Direção da Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM), tomou posse no dia 22 de dezembro na Escola de Medicina da Universidade do Minho, em Braga.

Natural de Setúbal, Mar Mateus da Costa, estudante na Escola de Medicina da Universidade do Minho, é finalista do mestrado integrado em Medicina e está a desenvolver um projeto em neurocirurgia.

A Direção da ANEM, no futuro mandato, pretende reforçar a participação da associação na política educativa nacional e na ligação dos seus alunos à comunidade. Mar Mateus da Costa refere que a nova equipa vai “desenvolver estratégias integradas dos recursos médicos e proceder ao levantamento de problemas nos vários cursos de saúde”.

É também objetivo da nova Presidente “aproximar os estudantes de medicina da sociedade civil”, uma vez que “parte dos problemas dos estudantes são, também, consequência de desafios do Serviço Nacional de Saúde”.

Mar Mateus da Costa é dirigente da ANEM desde 2016. Foi Senadora, Tesoureira e, em 2019, presidiu ao Conselho Fiscal da associação. Integrou a organização do “Minho Medical Meeting” e foi Presidente do Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho.