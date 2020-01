Drogas específicas como esteróides anabolizantes são totalmente proibidas. Outras são proibidas apenas durante as competições ou para um desporto específico. Os betabloqueadores, por exemplo. são proibidos no tiro com arco e tiro desportivo porque ajudam a manter a frequência cardíaca baixa e as mãos firmes.

O doping sanguíneo é uma das formas mais eficazes de melhorar o desempenho e a resistência. É muito usado no ciclismo profissional.

Certas técnicas, como o uso da hormona EPO, transportadores de oxigénio sintéticos e as transfusões sanguíneas são usadas para aumentar os níveis de hemoglobina no sangue. A distribuição de oxigénio melhora, alcançando os músculos, aumentando a resistência e o desempenho. O EPO e os transportadores de oxigénio sintéticos podem ser detetados. Mas alguns tipos de transfusão são difíceis de rastrear, como a transfusão do sangue do próprio atleta.

Os métodos de rastreamento incluem medir a massa total de hemoglobina ou testar a presença de plastificantes. O Passaporte Biológico é uma grande ferramenta. Os atletas são controlados durante toda a época e certos marcadores são medidos regularmente: batimento cardíaco, índices de gordura e peso, níveis do sangue e da urina.

Qualquer mudança biológica irregular fora dos limites permitidos indica a forte possibilidade de substâncias ilegais no organismo do atleta. Mas não é um antidoping perfeito. O uso frequente de pequenas quantidades de EPO, testosterona ou até insulina - microdosagens - pode enganar os passaportes biológicos.

Veja o vídeo explicativo