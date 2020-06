Em resposta por escrito a um pedido de esclarecimento hoje enviado pela agência Lusa, fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte adiantou que o "conselho diretivo, no âmbito das suas competências, instruiu já os serviços respetivos no sentido de se proceder à averiguação" do caso.

"Oportunamente será dado nota das conclusões do trabalho em curso", especificou a fonte da ARS do Norte.

Em causa está a Unidade de Cuidados Continuados (UCC) da Bella Vida. Segundo informação que consta na página oficial daquela instituição na Internet, "a Unidade de Cuidados Continuados Bella Vida, tem acordo de convalescença (24 camas) com Administração Regional de Saúde".

A "unidade de convalescença, integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, tem como objetivo a recuperação, reabilitação e reintegração de pessoas que se encontram em situação de dependência e a necessitar de cuidados especializados, independentemente da idade".