O edifício do novo centro vai ser financiado com uma verba de 1,3 milhões de euros da ARS/Algarve (35% do total), autorizada por portaria do Governo datada de 28 de janeiro, e outra de 2,4 milhões (65%) do município de Loulé, já orçamentada para 2020.

Em declarações à Lusa, o presidente da ARS/Algarve, Paulo Morgado disse acreditar que o projeto contribua “para a tão difícil fixação dos clínicos no Algarve, que desta forma passam a ter uma oportunidade na região de se poderem diferenciar na vertente académica, que de outra forma não teriam”.

O edifício, que está “desenhado de raiz para ter uma componente de ensino e investigação” e “é pioneiro”, vai proporcionar “melhores condições para este ensino e a investigação em cuidados de saúde primários”, argumentou.

A componente formativa e de investigação do centro de Saúde Universitário de Loulé (CSUL) vai ser tutelada pelo Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve - Algarve Biomedical Centre (ABC).

O presidente do ABC, Nuno Marques, destacou à Lusa a importância do alargamento desta oferta - até aqui muito centrada no Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) e na Universidade do Algarve - aos centros de saúde da região, já em 2020, para inovar e melhorar os cuidados à população.