Num comunicado, o ministério anunciou que o governo decidiu "suspender temporariamente a entrada no reino para realizar a umra (peregrinação) e visitar a mesquita do Profeta".

A umra, que atrai dezenas de milhares de muçulmanos a Meca todos os meses, é uma peregrinação que pode ser feita em qualquer época do ano, ao contrário da hach, que só pode ser feita em datas precisas do calendário lunar islâmico (este ano deve ocorrer entre o final de julho e o início de agosto).

A Arábia Saudita também suspendeu a entrada no país de viajantes com visto de turista de países onde o novo coronavírus está presente, de acordo com os critérios estabelecidos pelas autoridades de saúde.

"Esses procedimentos são temporários e estão sujeitos a avaliação contínua pelas autoridades competentes", acrescentou o ministério.