O convector Black & Decker BXCSH 1800E e os emissores de calor HJM RFC1500 e Orbegozo RRW 1500 Wifi revelaram falhas de segurança nos testes em laboratório a aquecedores portáteis da DECO.

"Comunicámos as conclusões do nosso teste à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), para que confirme as nossas denúncias e tome as devidas medidas para proteger os consumidores. Se comprou um dos equipamentos que chumbaram, dirija-se à loja com o comprovativo e o equipamento, e tente trocar por outro seguro", explica a associação no seu website.

"Se não for aceite, reclame junto do fabricante e apresente queixa à ASAE", frisa.

Veja os aparelhos que chumbaram nos testes

Aquecedores a evitar

Os testes laboratoriais da DECO começam com as provas de segurança elétrica. Quando um modelo mostra fragilidades numa delas, os testes são repetidos numa segunda amostra. Se o comportamento se repetir, o aparelho não passa à fase seguinte, na qual é avaliado o desempenho. "De nada adianta ter um equipamento que aquece com eficácia, se não for seguro", assevera a DECO.

Em três modelos, o dispositivo de segurança térmico atua quando o aparelho está a aquecer, o que não é permitido pela norma de segurança elétrica.

Os aquecedores testados possuem um dispositivo de segurança térmica no seu interior, para que, se sobreaquecerem, desligarem.

Nos modelos que chumbaram, este dispositivo atua no momento errado.

Se tem um dos modelos em baixo em casa e comprou-o há pouco tempo, contacte a loja ou o fabricante e tente trocá-lo por um aparelho seguro ou peça a devolução do dinheiro.