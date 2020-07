As perturbações mentais e do comportamento mantêm um peso significativo no total de anos de vida saudável perdidos pelos portugueses, com uma taxa de 11,75% contra 13,74% das doenças cerebrovasculares e 10,38% das doenças oncológicas, segundo o relatório "Portugal – Saúde Mental em Números 2015" da Direção-Geral da Saúde (DGS). O mesmo documento indica que as perturbações mentais representam 20,55% do total de anos vividos com incapacidade, seguidas pelas doenças respiratórias (5,06%) e a diabetes (4,07%).

A ansiedade é uma reação ao stress do dia-a-dia. É comum as pessoas sentirem-se ansiosas quando têm problemas no trabalho, antes de passar um exame ou quando necessitam de tomar uma decisão importante, destaca a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. Se a ansiedade for exagerada e prolongada, poderá tratar-se de um problema mais grave. Apenas se pode falar em perturbações de ansiedade quando existe um medo e ansiedade desproporcionado, que perduram há pelo menos seis meses e que têm um verdadeiro impacto na vida quotidiana.

Mais de um quinto dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica (22,9%), sendo as perturbações de ansiedade são as que apresentam uma prevalência mais elevada (16,5%).

Para conhecer melhor esta patologia, falámos com Rosa Basto, licenciada em Psicologia e hipnoterapeuta, e autora do livro "Comece a viver o agora", da Editorial Planeta.

Estes números podem levar-nos a dizer que a ansiedade tornou-se uma "epidemia"?

Hoje em dia as pessoas vivem o seu dia-a-dia a "correr" não se dando conta que fazem em 24 horas tarefas que correspondem no mínimo a 48 horas. Com essa azafama entre levantar, levar filhos à escola (para quem os têm), ir para o trabalho, concorrer com os demais, ser exemplar no que se faz sem nunca falhar, entre tantas outras tarefas, a ansiedade tornou-se epidémica porque todos vivemos num ritmo acelerado e passamos a vida a compararmo-nos com os outros, seja no trabalho, seja nas redes sociais, seja na exigência aos filhos.

Hoje ninguém se contenta com pouco, querem muito e já. Quase tudo se resume no "ter" e o "ser" fica em défice

Quem é Rosa Basto? Dona de um percurso singular, Rosa Basto começou a sua caminhada de descoberta interior após a morte abrupta do seu marido. Ao procurar uma forma de superar a dor, acabou por cruzar-se com a Hipnose Clínica, apaixonando-se por esta área. Licenciou-se em Psicologia, fez formação em Hipnose, primeiro em Portugal e, depois, em Hipnose Clínica Ericksoniana e Programação Neurolinguística, com formadores dos EUA, da Europa e do Brasil, até desenvolver o seu próprio método: o Protocolo Diamante. É hoje uma das hipnoterapeutas mais conhecidas e renomadas em Portugal e presença assídua na televisão.

Vivemos uma época de demasiadas exigências connosco próprios?

Sim, tudo isso estimula a competitividade que por sua vez aumenta o medo de falhar e conduz a que se viva no futuro tentando antecipar o erro. Com isto, não sobra tempo para aproveitar o melhor da vida, ter mais tempo para si mesmo, para os filhos, para o seu par, para as amizades, para a família, para o descanso, para ter um hobby... Nós humanos, aprendemos por modelagem. Se eu vejo os meus pares num determinado ritmo, a minha natureza irá fazer com que eu tente acompanhá-lo. Claro que depois surge a necessidade de compensação e a tendência é o aumento do consumo como forma de colmatar os vazios emocionais.

Hoje ninguém se contenta com pouco, querem muito e já. Quase tudo se resume no "ter" e o "ser" fica em défice. Vive-se em conflito interior e a autoestima decresce. A ansiedade começa por ser a consequência mais evidente e é acompanhada de todos os estragos à saúde física e mental.

Ansiedade e medo são a mesma coisa?