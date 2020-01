“Angola destaca-se como único país da região da SADC [Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral] que adquiriu na totalidade, com financiamento do Orçamento Geral do Estado, as 12 vacinas do calendário nacional de vacinação que protege 13 doenças em menores de 05 anos”, lê-se numa nota divulgada hoje pela embaixada angolana em Berlim.

Citando declarações da ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, que falava durante um encontro de alto nível entre o Ministério da Saúde e o Fundo Global, a embaixada diz que “Angola foi, dentre outros, o que mais investiu nas vacinas com o apoio do sistema das Nações Unidas”.

Ainda assim, reconheceu a governante, “o acesso da população à prestação de saúde ainda é limitado, devidos às barreiras geográficas, económicas, sociais, culturais e de organização que impedem as pessoas de acederem e utilizarem plenamente os serviços de saúde existentes”.

O Governo angolano, salientou, “está a envidar esforços de aumentar a curto e médio prazo o orçamento para o setor da saúde, de forma a assegurar e estender os serviços a todo país”.