Em comunicado, a instituição explicou que será alterado o acesso para o ambulatório programado, consultas externas, hospitais de dia e meios complementares de diagnóstico e terapêutica, no bloco central.

A porta que dava acesso às consultas externas vai estar disponível apenas para os doentes que se desloquem para a Farmácia de Ambulatório.

A entrada para as consultas externas e hospitais de dia passam a efetuar-se pela porta de entrada para o Serviço de Medicina Física e Reabilitação, situado no piso -1.

A porta lateral de entrada para o Serviço de Infecciologia vai dar acesso aos doentes que vão realizar exames complementares de diagnóstico e terapêutica nos Serviços de Medicina Nuclear e de Imagem Médica e realização de fototerapia no Serviço de Dermatologia.

Dá ainda acesso para as consultas de Infecciologia, Endocrinologia e Oftalmologia e entrada de doentes para atendimento no Serviço Social e para acompanhantes de doentes com alta do internamento.

“Ao longo de todo o percurso dos doentes estarão profissionais do CHUC disponíveis para prestar informações e fazer o seu encaminhamento, de acordo com a especificidade de cada situação”, refere o comunicado.

Desde o final de fevereiro que teve início a empreitada de ampliação e requalificação do Serviço de Urgência dos HUC, adjudicada à empresa San Jose, SA, por 9,5 milhões de euros.

A obra tem como data de conclusão maio de 2024.