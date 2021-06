"O Comando Territorial de Faro, através do através do Subdestacamento Territorial de Albufeira, no dia 5 de junho, encerrou três estabelecimentos em incumprimento às medidas vigentes para a contenção da pandemia COVID-19, no concelho de Albufeira", informa a Guarda Necional Republicana (GNR) em comunicado.

"No decorrer de uma ação de patrulhamento durante a tarde de dia 5 de junho, os militares da Guarda verificaram que se encontrava a decorrer uma festa no recinto exterior de um estabelecimento de restauração, encontrando-se no seu interior cerca de 200 pessoas, as quais não estavam a respeitar as medidas de distanciamento social e de uso de máscaras", lê-se na nota.

"No seguimento da ação, o estabelecimento foi encerrado, tendo sido elaborado o respetivo auto de contraordenação", acrescenta.

"No período noturno, foram encerrados outros dois estabelecimentos, um por incumprimento das normas de ocupação, permanência e distanciamento físico, no qual se encontravam dezenas de pessoas a dançar no seu interior, e outro por se encontrar em pleno funcionamento após o horário permitido, tendo ambas as situações sido cessadas pelos militares da Guarda e elaborado o correspondente auto de contraordenação", conclui o comunicado.

