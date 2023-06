A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) comunicou hoje a decisão para julho a setembro de 2023, em todas as regiões do país.

Para Faro/Portimão (CHU Algarve) prevê-se urgência em funcionamento pleno, em pelo menos um dos polos.

Nos serviços de urgência em Évora (HES), Portalegre (ULS Norte Alentejano) e Beja (ULS Baixo Alentejo) preve-se o duncionamenro em pleno.

Esta decisão da direção executiva do SNS é válida para os meses de julho, agosto e setembro e os resultados deste plano estratégico serão avaliados para decisões futuras, explicou esta quinta-feira à noite este órgão em comunicado.

“O reforço do trabalho em rede entre as equipas de instituições hospitalares e dos cuidados de saúde primários, assim como o planeamento estratégico atempado da resposta, é uma das missões centrais da direção executiva do SNS”, explicou ainda na nota de imprensa.