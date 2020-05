O ministro do Interior de Bade-Vurtemberga, Thomas Strobl, alertou hoje para o facto de vários participantes tentarem “explorar estas iniciativas para propósitos extremistas”.

O governante admitiu que está “quase tudo incluído”, desde extremistas de esquerda, extremistas de direita, a antissemitas e teóricos da conspiração.

Para as 17:00 (16:00 em Lisboa), de acordo com a Agência France-Presse, está prevista uma videoconferência de imprensa conjunta da chanceler alemã, Angela Merkel, e do Presidente francês, Emmanuel Macron.

Os dois governantes anunciaram uma iniciativa conjunta para a União Europeia com a qual pretendem reativar a economia e coordenar as medidas de saúde contra a pandemia de COVID-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia já provocou mais de 313.500 mortos e infetou mais de 4,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,6 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.218 pessoas das 29.036 confirmadas como infetadas, e há 4.636 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou agora a ser o que tem mais casos confirmados (mais de 2 milhões contra quase 1,9 milhões no continente europeu), embora com menos mortes (mais de 123 mil contra mais de 166 mil).

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num “grande confinamento” que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.

