A incidência acumulada na Alemanha ultrapassou hoje as 400 novas infeções com coronavírus por 100.000 habitantes numa semana, outro pico consecutivo, enquanto entram em vigor mais medidas restritivas nos transportes e no trabalho.

A pandemia da COVID-19 provocou pelo menos 5.165.289 mortes em todo o mundo, entre mais de 258,29 milhões de infeções, segundo o mais recente balanço da agência noticiosa AFP. Na Europa, o número total de mortos ascende a 1,5 milhões. A COVID-19 é uma doença respiratória provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram