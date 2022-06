Denominado “Música em família”, o projeto surge no âmbito do Dia Europeu da Música, e o primeiro concerto, a cargo do maestro Rui Massena, terá lugar às 12:30, no átrio da ala pediátrica, explicou Isabel Aragão.

“Trata-se de uma iniciativa inédita em Portugal que visa transformar e humanizar o ambiente hospitalar”, acrescentou a responsável, revelando que, numa primeira fase, o projeto “terá um caráter semanal, e que numa fase mais avançada, com a chegada de novos parceiros, o sonho é que passe a ser diário”.

O que se pretende, continuou, “é que as pessoas, quando chegam ao hospital para uma consulta ou um internamento, sejam envolvidas pela música, que sendo muito terapêutica, calmante e relaxante, vai baixar os níveis de ansiedade dos pais e das crianças, que serão apanhadas por aquela surpresa”.

“Por outro lado, para os profissionais que todos os dias ali trabalham, o terem música ajuda-os a relaxar, a trabalharem melhor. Daí a altura escolhida para os momentos musicais ser a hora de almoço, que é quando haverá maior concentração de profissionais de saúde”, disse.

Na informação disponibilizada à Lusa, a fundação esclarece que “pretende-se, através da realização de concertos, recitais e toda a variedade de espetáculos de natureza musical, proporcionar a partilha de momentos de fruição artística, num ambiente de convivialidade social positiva”.

Ainda segundo a nota de imprensa “estão já confirmadas as participações, em edições futuras, da Academia de Música de Costa Cabral e do Conservatório de Música da Maia, entre outros”.

Citado pelo documento, o presidente do Conselho de Administração do centro hospitalar, Fernando Araújo, defendeu que “iniciativas desta natureza têm um papel fundamental no internamento das crianças e famílias na Ala Pediátrica, do ponto de vista do bem-estar e lúdico, mas também na componente terapêutica do processo de recuperação. Neste âmbito, a FIRM tem sido um parceiro único, através da dinamização de inúmeras atividades e da participação nas várias dimensões da dinâmica hospitalar”.

Também citado, Rui Massena lembrou as “capacidades terapêuticas da música para muitas doenças, bem como a importância que tem para uma vida espiritual plena” e que ”a abertura de um espaço musical, representado de uma forma simbólica num piano, poderá contribuir para um ambiente mais sereno e amistoso durante a estadia das crianças e suas famílias, na Ala Pediátrica do Hospital de São João”.

“A pequena descompressão que a música pode operar, fazendo vibrar de uma forma positiva as emoções naquele espaço, tornando a estadia mais relaxada a quem a frequente talvez se transforme numa esperança e numa sensação de bem-estar preciosa para a cura. Assim, é com particular sentido de missão que me envolvo neste projeto organizado pela Fundação Infantil Ronald McDonald", disse.