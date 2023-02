“Embora seja verdade que o vírus ainda não se comporta como um vírus respiratório sazonal endémico, como outros coronavírus endémicos, esperamos que as campanhas de vacinação ocorram principalmente uma vez por ano”, afirmou hoje, em conferência de imprensa, o chefe de Estratégia de Ameaças Biológicas para a Saúde e Vacinas do regulador europeu, Marco Cavaleri, citado pela agência noticiosa Efe.

Segundo a EMA (sigla em inglês para Agência Europeia do Medicamento), a melhor altura do ano para a administração da vacina contra a covid-19 “será o início da estação fria” (outono), coincidindo com a época para a inoculação de vacinas contra outros vírus respiratórios (como o da gripe).

Para Marco Cavaleri, será razoável começar a pensar na “direção do paradigma da gripe, sem prejuízo das incertezas” que subsistem sobre o comportamento do SARS-CoV-2, uma vez que “a vacinação repetida” contra a covid-19 “poderá não ser aceite pela população em geral”.

Nesse sentido, insistiu que “será melhor considerar o agendamento da vacina uma vez por ano” ou “sincronizá-la com a de outros vírus respiratórios”.

A EMA “continuará a monitorizar os dados durante os próximos meses para determinar os critérios mais adequados para a composição das vacinas” que serão usadas no futuro contra a covid-19.

De acordo com o regulador europeu do medicamento, a situação epidemiológica “está a melhorar constantemente” – devido à queda de novos contágios, hospitalizações e mortes – mas a covid-19 “ainda representa uma carga significativa nos sistemas de saúde da União Europeia”, atendendo aos “números baixos de administração de doses de reforço aos grupos vulneráveis”, como os idosos.

A covid-19 é uma doença respiratória infecciosa pandémica causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, um tipo de vírus que foi detetado há três anos na China, disseminando-se rapidamente pelo mundo, e que assumiu várias variantes e subvariantes, umas mais contagiosas do que outras.

Em Portugal, a vacinação contra a covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro de 2020, tendo, desde então, sido administradas, de forma faseada, doses primárias e doses de reforço.

As vacinas contra a covid-19 em circulação previnem essencialmente a doença grave e morte.

Veja também: Estes são os 12 vírus mais letais do mundo