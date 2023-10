HealthNews (HN)- Em que consiste a Association for the Advancement of Blood & Biotherapies? Quais os seus objetivos e áreas de atuação?

Luís Melo (LM) – A AABB é uma prestigiada organização americana, sem fins lucrativos, constituída em 1947, cujo principal objetivo é agregar os melhores profissionais na área do sangue e da terapia celular na definição dos procedimentos adequados para a colheita, processamento, armazenamento, distribuição e aplicação clínica de produtos biológicos em Medicina. Inicialmente, a AABB focou a sua atividade em bancos de sangue periférico, de dadores, mas com o crescimento da terapia celular diversificou a sua área de interesse e trabalho a outras atividades como sejam os bancos de sangue do cordão umbilical e tecidos e células. Os principais objetivos da AABB são: definir normas para reforço da segurança dos profissionais de saúde no exercício das suas atividades; garantir a qualidade e segurança dos produtos biológicos utilizados em terapia celular; garantir a melhoria das competências de todos os profissionais de saúde, promovendo ações de formação, webinares, congressos específicos sobre os temas do sangue e terapia celular; e garantir a segurança dos pacientes nos quais são utilizados os produtos biológicos, maximizando a qualidade desses mesmos produtos biológicos. Estes objetivos encontram-se vertidos num conjunto de normas “Standards for Cellular Therapy Services”, cujo cumprimento é avaliado nas entidades acreditadas, e que vão evoluindo no tempo em qualidade e exigência.

HN- A BebéVida foi certificada pela AABB. Qual a sua importância e o que representa esta certificação?

LM – A BebéVida tem como missão a busca permanente da excelência. Pensamos que Portugal tem todas as condições para ombrear com os países mais desenvolvidos na aplicação das melhores práticas mundiais conhecidas. É possível fazer ciência de qualidade em Portugal. A certificação pela AABB permitiu, após um longo processo de mais de dois anos, validar que a nossa atividade é desenvolvida de acordo com as melhores práticas no processamento do sangue e tecido do cordão umbilical vertidas num conjunto de normas e standards definidos por este organismo. Já em 2017, a BebéVida tinha obtido a importante acreditação pela Foundation for Accreditation Cellular Therapies, num processo em tudo semelhante ao da AABB, mas como a BebéVida nunca fica satisfeita com o seu nível de performance técnica, investiu recursos humanos e financeiros neste desafio de acreditar o seu laboratório/banco pela AABB. Assim, a BebéVida pertence a um clube muito restrito de bancos acreditados por estes dois organismos (AABB+FACT). Estes processos levam sempre a uma melhoria contínua e uma aprendizagem permanente que são o lema da nossa atividade. Nunca satisfeitos e, por isso, sempre com vontade de melhorar.

HN- Atualmente, que outros laboratórios têm esta certificação?

LM – Existem vários bancos de sangue e tecido do cordão acreditados pela AABB na Europa e no mundo. No entanto, bancos de sangue e tecido do cordão acreditados pelos dois organismos são apenas mais cinco em todo o mundo, e a BebéVida passou a integrar esta curta lista, sendo único em Portugal e na Europa.

HN- Na prática, qual o impacto que esta certificação tem na BebéVida? Muda alguma coisa?

LM – Internamente, a acreditação da AABB permitiu melhorar ainda mais as práticas laboratoriais, reforçando as competências da nossa jovem, mas já muito capacitada equipa laboratorial, motivando-a para atingir voos ainda mais altos. A aprendizagem que tivemos com os mais reputados especialistas mundiais que ao longo do tempo nos apoiaram neste processo, permitiram a troca de experiências e alargaram a nossa rede de conhecimento e networking. Do ponto de vista externo, esta dupla acreditação vai permitir-nos olhar para a Europa com uma perspetiva ainda mais ambiciosa na conquista de novos mercados, nomeadamente no enquadramento com uma nova legislação europeia cada vez mais transversal e exigente na qualidade e segurança. Não duvidamos que passamos a estar no radar das empresas europeias do setor que não tenham banco próprio e que poderão equacionar enviar os seus produtos biológicos para Portugal e para a BebéVida em particular. Atualmente já recebemos amostras de Espanha e da Roménia. É um orgulho para todos nós portugueses percebermos que somos alternativa credível aos bancos espalhados um pouco por toda a Europa.

HN- Como é que a BebéVida recebeu esta certificação?

LM – Naturalmente que recebemos a notícia da acreditação da BebéVida pela AABB com enorme satisfação e um sentimento de dever cumprido. Mas sabemos que apenas se trata de mais uma etapa nesta contínua busca da excelência e da criação de valor. A obtenção destas acreditações pela AABB e pela FACT representa uma maior responsabilidade para a BebéVida, pois estes processos são muito dinâmicos e dentro de dois anos teremos, novamente, de prestar provas, presencialmente, de que o nosso sistema de gestão de qualidade cumpre com as normas da AABB e da FACT que estão também em permanente evolução. Por último, um grande agradecimento a toda a Família BebéVida sem a qual nada disto teria sido possível. Obrigado aos nossos colaboradores, parceiros, fornecedores e pais que sempre acreditaram em nós e a quem confiam as células dos seus filhos. Seguramente que é muito bom para eles saberem que estão em boas mãos.