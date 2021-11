“Uma mulher de 83 anos faleceu esta manhã no Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel, vítima da covid-19”, adiantou a autoridade, acrescentando que a utente, residente em Ponta Delgada, “estava internada desde o passado dia 08”.

O número de óbitos registados na região desde o início da pandemia de covid-19 aumentou assim para 47.

Segundo o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, nas últimas 24 horas foram “diagnosticados 21 novos casos” de infeção, todos em São Miguel, “resultantes de 862 testes realizados” na região.

“Foram registados 13 casos no concelho de Ponta Delgada, seis no concelho da Lagoa e dois no concelho da Ribeira Grande”, lê-se no comunicado.

Estão internados com covid-19 nos Açores quatro doentes (mais dois do que na quarta-feira), todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e nenhum em unidade de cuidados intensivos.

O boletim da Autoridade de Saúde Regional dá conta ainda de 18 recuperações, nas últimas 24 horas, sendo 14 em São Miguel, três na Terceira e uma no Faial.

Os Açores têm atualmente 183 casos ativos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, dos quais 161 em São Miguel, 11 na Terceira, cinco em São Jorge, quatro em Santa Maria e dois no Faial.

Desde o início da pandemia, foram diagnosticados na região 9.650 casos de infeção, tendo ocorrido 9.235 recuperações e 46 mortes.

Até 05 de novembro, tinham vacinação completa contra a covid-19 nos Açores 197.297 pessoas, o equivalente a 83,4% da população do arquipélago, de acordo com os dados preliminares dos Censos 2021.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 5.062.911 mortes em todo o mundo, entre mais de 250,81 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.222 pessoas e foram contabilizados 1.100.961 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.