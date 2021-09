No boletim diário, aquela entidade indica que estão hoje internados oito doentes com covid-19 na região: seis no hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, um dos quais nos Cuidados Intensivos, um no hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, ilha Terceira, e um no hospital da Horta, ilha do Faial.

Entre os seis novos casos de covid-19 detetados nas últimas 24 horas em 350 análises, três localizam-se na ilha de São Miguel e outros três no Faial.

Em São Miguel há dois casos no concelho da Lagoa (um em Santa Cruz e outro no Rosário), “sendo um relacionado com viagem de um residente ao exterior da Região e outro em contexto de transmissão comunitária”.

“No concelho de Ponta Delgada há um novo caso nos Arrifes, registado em contexto de transmissão comunitária”, descreve a Autoridade de Saúde.

Já no Faial, “os três novos casos foram registados na freguesia da Ribeirinha e integram uma das cadeias de transmissão local primária pré-existente”.

“Estão ativas no arquipélago 10 cadeias de transmissão local primária, sendo seis na Terceira, duas no Faial, uma no Pico e uma partilhada entre o Pico e a Terceira”, acrescenta.

Até ao presente foram extintas 241 cadeias de transmissão.

Atualmente, estão em vigilância ativa 141 pessoas.

Nas últimas 24 horas, registou-se uma recuperação em São Miguel, no concelho de Ponta Delgada.

O arquipélago regista presentemente 112 casos positivos ativos, sendo 68 em São Miguel, 26 na Terceira, 13 no Faial e cinco no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.882 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.554 pessoas. Morreram 42, saíram do arquipélago 94 e 80 apresentaram prova de cura anterior.

Até ao presente realizaram-se no arquipélago 691.655 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2 que causa a doença covid-19.

Até ao dia 06 de setembro, tinham vacinação completa contra a covid-19 nos Açores 177.122 pessoas, correspondentes a 74,8% da população do arquipélago.