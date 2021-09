No boletim diário, aquela entidade esclarece que, entre os 13 novos casos, oito dizem respeito à ilha de São Miguel, onde todos foram registados “em contexto de transmissão comunitária”.

Na ilha do Pico há três novos casos e no Faial dois, após terem sido feitas 725 análises em laboratórios de referência.

Estão internados sete doentes, cinco no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, sendo que um deles está em Unidade de Cuidados Intensivos.

Um doente está internado no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, ilha Terceira, e outro no Hospital da Horta, ilha do Faial.

De acordo com a Autoridade de Saúde, “no Pico foram registados três novos casos positivos no concelho da Madalena, ligados a uma cadeia de transmissão local secundária localizada no concelho da Horta”.

Esta cadeia “passa a ser partilhada entre o Faial e o Pico”.

No Faial, “um dos casos positivos integra uma cadeia de transmissão local pré-existente e o outro corresponde a um viajante, não residente, no concelho da Horta, que obteve resultado positivo à chegada à ilha”.

“Estão agora ativas no arquipélago oito cadeias de transmissão local primária, sendo cinco na Terceira, uma no Faial, uma no Pico, e uma partilhada entre o Faial e o Pico. Até ao presente foram extintas 243”, refere a Autoridade de Saúde.

Em vigilância ativa estão hoje 147 pessoas.

Nas últimas 24 horas foram registadas 21 recuperações.

O arquipélago regista presentemente 104 casos positivos ativos, sendo 66 em São Miguel, 16 na Terceira, 15 no Faial e sete no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.895 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.575 pessoas.

Morreram 42 pessoas, saíram do arquipélago 94 e 80 apresentaram prova de cura anterior.

Até ao presente realizaram-se no arquipélago 692.380 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2.

Até 20 de setembro, foram vacinadas nos Açores 172.284 pessoas com a primeira dose (72,8%) e 186.398 com vacinação completa (78,8%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.