Em comunicado, a Autoridade de Saúde Regional adianta que se trata de uma mulher com 60 anos a quem “foi diagnosticado COVID-19 de acordo com as análises realizadas no Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular, do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira”.

“Neste momento, apresenta situação clínica estável e está no domicílio, aguardando-se validação do teste laboratorial pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge”, acrescenta a Autoridade de Saúde dos Açores, explicando que se trata “do segundo caso confirmado em São Jorge, tendo ambos sido detetados num grupo de oito pessoas que fez uma viagem ao estrangeiro”.

Este grupo “está a ser acompanhado pela Delegação de Saúde Concelhia, estando em curso os procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos”, refere ainda o comunicado.

Até ao momento, foram detetados na região quatro casos positivos para infeção pelo novo coronavírus, sendo um na ilha Terceira, um no Faial e dois em São Jorge.

De acordo com a Autoridade de Saúde dos Açores, “os primeiros três casos já foram confirmados em contra-análise realizada pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge”.

A Autoridade de Saúde Regional “está a aplicar uma nova definição de caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus (COVID-19), mais restritiva do que a nacional, com o objetivo de reforçar a proteção da saúde da população dos Açores”, lembra a mesma nota que reitera “a necessidade de serem cumpridas todas as recomendações já tornadas públicas, em especial a de, em caso de sintomas, não procurar um Hospital ou Unidade de Saúde, mas ligar para a Linha de Saúde Açores – 808 24 60 24″.

Portugal elevou hoje para 12 o número de mortes associadas ao vírus da COVID-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), que regista 1.280 casos confirmados de infeção.

O país está em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira que se prolonga até às 23:59 de 02 de abril.

O novo coronavírus já causou pelo menos 11.401 mortos em todo o mundo e foram detetados mais de 271.660 casos de infeção em 164 países e territórios.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.