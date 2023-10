Compete ao Estado garantir a prestação de cuidados de qualidade a todos os portugueses.

Os Médicos são os GUARDIÕES dos doentes. O caminho não pode ser a dependência das horas extraordinárias, disruptivas e com impacto na segurança clínica.

O Sistema de Saúde tem que deixar de estar centrado no Serviço de Urgência. Existem inúmeras soluções de gestão, com resultados eficazes na ACESSIBILIDADE a consultas, realização de exames complementares de diagnóstico e cirurgias.

Os Serviços de Urgência em Portugal são espaços físicos sobrelotados, com compromisso na HUMANIZAÇÃO de cuidados. As equipas subdimensionadas estão em esforço e sobrecarregadas. Os doentes e as suas famílias sofrem diariamente as consequências das falhas do sistema.

É urgente encontrar sinergias e pontes de diálogo entre os principais intervenientes da Saúde. O declínio do SNS tem que ser travado, sob pena de comprometer o nosso futuro enquanto NAÇÃO.

Não devemos ficar indiferentes.

Acredito que com responsabilidade e sentido de missão uniremos VOZES e FORÇAS.