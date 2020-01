Nos últimos anos, observou-se um aumento do número de casos de crianças com alterações do desenvolvimento. Nesse sentido, a Fundação AFID Diferença sentiu a necessidade de criar uma equipa multidisciplinar que desse resposta aos vários pedidos que recebia de famílias de crianças com esta patologia.

Compreendendo as poucas respostas ao nível da primeira infância em Portugal pelos serviços públicos, a AFID quis marcar a diferença e ajudar as famílias.

Assim, no dia 1 de outubro de 2019, abriu a Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (UADI). Este projeto de intervenção, pretende ser uma resposta de excelência na área da primeira infância, através de um apoio médico e terapêutico realizado por profissionais de saúde especializados na área pediátrica.

A Neuropediatra, Dr.ª Cristina Martins Halpern, é a Diretora Clínica da UADI, sendo acompanhada por uma equipa multidisciplinar nas áreas de Fisioterapia, Hidroterapia, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Psicomotricidade e Psicologia.

Toda esta organização pretende dar uma resposta integral e de qualidade no apoio às famílias e crianças.

Todas as semanas, a UADI recebe crianças na Consulta de Desenvolvimento e de Neuropediatria. A nível terapêutico, as terapias mais procuradas são a Terapia da Fala e da Terapia Ocupacional, estas podem ser realizadas em atendimento individual ou ATL Terapêutico.

Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (UADI) créditos: AFID Diferença

Com a criação do ATL Terapêutico, esta Unidade pretende proporcionar o acesso frequente às terapias necessárias para o desenvolvimento da criança, evitando desta forma, as deslocações dos pais possibilitando a permanência num espaço seguro, familiar e de afeto, até cinco horas diárias, o que se traduz numa melhor logística familiar e/ou profissional.

Cada criança que frequenta a UADI tem um Plano Terapêutico-Educativo adequado às suas necessidades e preocupações da família. Os programas individualizados de intervenção, são vocacionados para crianças dos 0-10 anos, que apresentem alterações do desenvolvimento ao nível do Atraso Global do Desenvolvimento Psicomotor, Atraso na Aquisição da Linguagem, Perturbação do Espetro do Autismo, Paralisia Cerebral, Dificuldades de Aprendizagem, Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção e Reabilitação em Doença Aguda.

A UADI poderá receber semanalmente até 15 crianças no ATL Terapêutico e 35 crianças em regime de ambulatório. A UADI caracteriza-se por um espaço amplo, agradável, pensado e desenhado para as crianças e suas necessidades. O espaço interior é constituído por um gabinete médico, gabinetes terapêuticos, ginásio de Terapia Ocupacional e ginásio de Fisioterapia.

No edifício principal da AFID, são realizadas as sessões de hidroterapia, no tanque terapêutico com água a 33°. O espaço exterior nas traseiras da UADI torna-se também um espaço agradável para o desenvolvimento social, cognitivo e motor das crianças, tornando-se um local apelativo para terapias ao ar-livre.

A UADI encontra-se aberta de segunda-feira a sexta-feira no horário das 14h às 19h (Estrada da Portela, loja nº2 Alfragide)