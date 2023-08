A experiência dos agricultores quando se deparam com doenças nas plantas ou em animais e das pessoas em geral quando se sentem doentes, leva-as a suspeitarem ou afirmarem que algo as pôs doentes. Só médicos e a ciência médica, quando interrogados sobre a origem de uma doença que nos atormenta, dão respostas vagas e inconclusivas, dizem que não sabem ou afirmam que a origem da doença é desconhecida. A resposta é taxativa quando se trata de doenças relacionadas com o sistema imunológico (doenças autoimunes), doenças cardiovasculares e doenças (perturbações) mentais.

A doença manifesta-se por alterações no nosso funcionamento físico, biológico, emocional e cognitivo, alterações essas que, com o tempo, vão sendo cada vez mais desagradáveis e incapacitantes, conduzindo à redução do tempo de vida saudável e à morte (prematura).

O nosso corpo é um sistema de inúmeros processos que interagem entre si, um sistema que se alimenta e se forma no contacto com o exterior, integrando, ao mesmo tempo a sua própria dinâmica e especificidades.

Para se desenvolver, o nosso corpo necessita de energia que ele mesmo gera com o processamento dos alimentos, perceções, sensações e emoções. O nosso corpo é um organismo integrado, aberto e dependente do exterior. São os alimentos que ingerimos, o meio ambiente natural e social em que vivemos, e as nossas reações, que integramos, que dão qualidade ao nosso corpo e à nossa existência.

Quando adoecemos, o que geralmente é um processo longo, todo o nosso corpo sofre e se manifesta. Alguns órgãos podem ser particularmente atingidos, por exemplo o cérebro, e manifestamos então anomalias, alterações à normalidade, que podem ser muito acentuadas. Este é o caso, por exemplo de doenças relacionadas com o sistema imunológico, doenças cardiovasculares ou perturbações da personalidade, particularmente a perturbação da personalidade Anti-social. Geralmente, um ditador, ou um fascista, quando apresentam, de forma recorrente, comportamentos profundamente anti-humanos (contrários ou hostis à humanidade) e violentos, são um exemplo extremo da perturbação de personalidade Anti-social.

Sendo que seres humanos só existem em sociedade humana, onde interagem e se influenciam mutualmente, pessoas doentes afetam a saúde da sociedade, e sociedades doentes afetam a saúde do individuo.

Um bom debate de ideias, experiências e aspirações comuns é sempre difícil, mas muitas pessoas ativas e a debaterem podem criar um processo extremamente salutar e dar energia, ou mesmo regenerar, uma sociedade em dificuldade.

Um artigo de opinião de Manuel Fernando Menezes e Cunha, Psicólogo da Saúde e Economista do Desenvolvimento.