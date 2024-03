A alimentação desempenha um papel fundamental na saúde e bem-estar de cada indivíduo e tem uma forte influência quer em aspetos físicos, quer cognitivos. Cada vez mais, as pessoas estão conscientes da importância de fazer escolhas saudáveis e procuram alimentos inovadores que respondam às suas necessidades individuais.

O Produto do Ano, sistema de avaliação mundial que distingue produtos que se destacam pela inovação, realizou um novo estudo com o objetivo de perceber a recetividade dos consumidores portugueses à utilização de novas abordagens na produção e consumo dos alimentos. De acordo com a pesquisa elaborada, 80% dos inquiridos demonstrou interesse na produção de alimentos com técnicas avançadas, como impressão 3D de alimentos ou técnicas de cultivo vertical.

No que diz respeito aos cuidados dos produtos, 94% dos entrevistados considera a hipótese de comprar alimentos com rastreamento blockchain (seguir os alimentos desde o produtor até ao consumidor final), de forma a garantir a origem e segurança do produto. A par disso, 88% dos consumidores está interessado em alimentos personalizados com base nas suas preferências dietéticas ou perfis genéticos.

O estudo revelou ainda que 86% dos inquiridos procura ativamente alimentos que tenham benefícios específicos para a saúde, sendo que, quando questionados sobre os benefícios mais desejados em alimentos inovadores, 37% menciona a melhoria da imunidade, 24% a saúde cardiovascular, 21% a energia e vitalidade e 17% a saúde digestiva.

“Os bons hábitos alimentares são cada vez mais uma prioridade para os consumidores e, para satisfazer as suas necessidades e exigências, é importante perceber o que as pessoas procuram. A inovação, sobretudo quando se trata de soluções que serão mais benéficas para saúde, é um fator determinante no momento da compra” refere José Borralho, CEO do Product of the Year Portugal.

Em relação aos hábitos alimentares diários, 72% dos entrevistados indica que consome pão, 14% bebe/come iogurtes proteicos e 10% escolhe a granola para as suas refeições. Tendo em consideração as preferências dos consumidores, estes foram questionados sobre o seu interesse em ver inovações nos produtos mencionados.

Relativamente ao pão, 76% afirmou ter interesse em opções inovadoras, como pães sem glúten, enriquecidos com nutrientes adicionais, ou outros ingredientes inovadores. Quantos aos iogurtes proteicos e, quando questionados como seria o seu iogurte dos sonhos, 45% deu destaque à adição de ingredientes funcionais ou superalimentos, 32% à combinação única de sabores exóticos e inesperados, 31% à textura surpreendente que desafia as expectativas e 23% a uma embalagem interativa ou sustentável.

Por fim, no que diz respeito à granola e às características únicas ou benefícios adicionais que os inquiridos gostariam de ver implementadas, 60% referiu a adição de ingredientes que promovem a saúde cerebral, como nozes e sementes ricas em ómega-3, 40% a inclusão de substâncias naturais que promovem equilíbrio e resistência ao stress, 37% destacou as granolas enriquecidas com ingredientes que favorecem a concentração e a clareza mental, 27% valoriza as variedades que incorporam superalimentos conhecidos pelos seus benefícios cognitivos e 19% prefere opções que contenham extratos naturais com propriedades calmantes ou estimulantes.