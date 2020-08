Com o avanço da medicina e com o melhoramento das condições de vida da população conseguiu-se aumentar consideravelmente a esperança de vida. No entanto à medida que vamos envelhecendo aumenta a probabilidade de desenvolvermos certas doenças, que nos podem condicionar na nossa qualidade de vida. O objetivo de realizarmos alguns exames complementares de diagnóstico é identificar atempadamente as doenças nas quais conseguimos intervir, limitando as complicações e consequências que poderiam existir no caso dos diagnósticos serem feitos de forma tardia.

Um dos principais papéis da medicina é a prevenção e não podemos pensar na realização de exames complementares diagnóstico como a procura de doenças, mas sim como a prevenção das suas complicações.

Nos últimos meses houve uma redução acentuada do número de exames realizados e das consultas de Medicina Geral e Familiar, o que deixa a comunidade médica preocupada, pois a população não só está a adiar a avaliação e acompanhamento global da sua saúde, como está, também, a adiar os cuidados necessários para preparar o inverno desafiante que se aproxima com a chegada da gripe sazonal e a possibilidade do país enfrentar uma 2º vaga de Covid-19.

Actualmente dispomos de múltiplas armas terapêuticas que permitem uma intervenção precoce, evitando complicações, potencialmente fatais e que condicionam limitações na vida após os 65 anos. Desta forma fale com o seu médico assistente sobre a realização destes exames que poderão fazer a diferença na sua saúde:

1. Osteodensitometria óssea

É um exame que recorre à radiação X para medir a densidade óssea ao nível da coluna lombar e do fémur de forma a fazer o diagnóstico de osteoporose.

A osteoporose é uma doença que se caracteriza pela fragilidade óssea, é mais frequente nas mulheres que nos homens, e segundo alguns estudos pode afectar 50% das mulheres após os 65 anos. Quando esta doença é diagnosticada a tempo e tratada, podem-se evitar fracturas ósseas que condicionam grave incapacidade e contribuem para a perda de autonomia de pessoas mais idosas

2. Mamografia

A mamografia é um exame que recorre a uma dose mínima de raios-X e é o exame de eleição para realizar o rastreio do cancro da mama. Por vezes tem de ser realizado juntamente com ecografia mamária. A incidência do cancro da mama aumenta com a idade e cerca de 8 em cada 10 casos são diagnosticados acima dos 50 anos de idade. Quando diagnosticadas atempadamente permitem tratamentos curativos em cerca de 70% das mulheres.