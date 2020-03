Para iniciar é bom lembrar que até completar os primeiros 3 meses, todo cuidado é pouco quando a atividade ou exercícios envolvem "impacto“ ou exigência na parede abdominal. Este período inicial da gestação, é quando o feto se fixa na parede do útero e portanto, de extrema cautela.

Mas a partir deste período, pode-se praticamente fazer de tudo, desde que não apresente desconforto ou risco de queda. A mulher deve fazer atividades em que se sinta bem, sem esforço excessivo.

Por exemplo, a corrida por ter impacto sobre o útero e bexiga não é recomendado. A grávida não deve ficar ofegante, precisa evitar o hiper aquecimento e controlar a hidratação.

A Personal Trainer Inês Byrne do Fitness Hut recomenda um plano de treino composto por 10 exercícios que não têm impacto sobre as articulações e que não exigem muito do coração.

Fonte: Inês Byrne -Personal Trainer @ Fitness Hut Alfragide

Fotos de arquivo - Liete Couto Quintal