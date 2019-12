Umas férias é, quase por definição, uma pausa na rotina. A maioria, quando reserva uma viagem, tem como objetivo não fazer aquilo que faz no seu dia a dia. A ideia é relaxar, comer e aproveitar ao máximo.

Mas mesmo estando de férias não significa que não possa manter a forma, com pequenos gestos que não vão afetar o seu programa de viagem.

Aqui ficam algumas dicas para se exercitar ao longo de uma viagem.

1. Maximize o tempo

Dormir é um verdadeiro luxo e uma agradável pausa dos alarmes programados durante a semana de trabalho. Mas quando fazemos uma viagem, também significa que queremos aproveitar ao máximo o tempo em que estamos num local diferente. Estabeleça uma rotina para o despertar, que vai não só ajudá-lo a maximizar o seu tempo enquanto está fora, como também irá ajudá-lo a regular os horários internos quando voltar.

2. Planeie uma aventura

Ao planear uma viagem, deve-se tentar introduzir pelo menos uma atividade física por dia. Isso é viável para qualquer estilo de férias, mesmo que nunca pretenda sair do resort. Desde caminhadas, ciclismo, desportos de todos os tipos, quase qualquer destino terá algo para lhe oferecer que permita algum movimento. Mesmo que as atividades não tenham sido planeadas com antecedência, uma rápida visita à receção do hotel e terá uma série de sugestões à sua disposição.

3. Explore a andar

Em vez de apanhar um transporte, ande. Não há nada mais saudável (e económico!) do que caminhar. O restaurante fica a trinta minutos a pé? Bem, caminhar é uma ótima maneira de ver a paisagem local e certamente vai ajudar a fazer a digestão no caminho de volta. Aproveite as curtas distâncias a partir do hotel até às atrações, para se manter em forma.

4. Utilize as ofertas de bem-estar do hotel

Atualmente, a maior parte dos hotéis e resorts estão equipados com ginásios e spas. E já que é uma comodidade que está incluída no preço da sua estadia, porque não aproveitar? A natação, por exemplo, é um dos exercícios de corpo inteiro mais eficazes que se pode conseguir. Reserve uma hora do seu dia para fazer um pouco de desporto. Logo pela manhã, por exemplo, já que é uma ótima maneira de ficar com energia para os passeios do dia.

Fonte: JustFly/FlightHub