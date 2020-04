Treinar em casa pode ser um verdadeiro desafio, visto que os exercícios clássicos e sem material podem ser bastante aborrecidos a longo prazo.

Mas há uma solução ideal para tornar o exercício em casa cada vez mais dinâmico, através da utilização de objectos do dia a dia como material desportivo, que podem ser um verdadeiro auxílio durante esta quarentena.

O Urban Sports Club apresenta 6 objectos que serão um ótimo complemento para a realização de um ginásio doméstico.

1. Uma cadeira ou um banco como caixa de salto pliométrica

A cadeira pode ser utilizada como uma caixa de treino, utilizada nas aulas de Cross Training e treino funcional. Este objecto, que está presente em todas as casas, é excelente para treinar os famosos saltos para a caixa, melhorando o equilíbrio e exercitando a parte inferior do corpo e o core.

Com um pouco de criatividade, também se podem fazer pequenos circuitos aeróbicos, transformando a cadeira em degrau, para subir e descer como no ginásio. É importante que a cadeira esteja totalmente estável, de maneira a evitar lesões.

2. Um livro pesado como disco de musculação

Os Russian Twists também funcionam sem pesos mas, a longo prazo, são mais eficazes com eles. Mas também há uma solução para isso – e está escondida na estante!

Uma enciclopédia, um dicionário ou um romance de mil páginas podem ser facilmente utilizados como um disco de manutenção, para que os abdominais laterais queimem até mais não.

3. A vassoura para uma postura correta

Pela sua leveza e praticabilidade, a vassoura é perfeita para uma execução correta de agachamentos. A vassoura deve ser colocada sobre os ombro e atrás do pescoço, para realizar o movimento de descida e subida.

Assim é mais fácil manter uma posição correta durante a prática do exercício físico. Uma má postura durante o treino põe em causa os resultados e a eficiência dos exercícios e pode originar lesões graves.

4. Almofadas para exercícios de equilíbrio

As almofadas de sofá são particularmente adequadas para exercícios de equilíbrio, uma vez que são normalmente um pouco mais firmes e espessas do que as almofadas utilizadas para dormir.

Ao colocar-se sobre as mesmas e realizar agachamentos, por exemplo, a estabilidade do core irá ser reforçada. Os músculos doridos são garantidos.

Também é possível realizar outro tipo de exercícios, como alongamentos, flexões ou posições de yoga nas almofadas. Desta forma, o sentido de equilíbrio vai ficar muito mais apurado.

5. Garrafas de água como peso

Há vários exercícios que não são nada sem pesos para sentir os músculos a queimar. E é possível ter esta sensação em casa com a ajuda de uma garrafa de água, para treinos com pesos de 1 kg ou 1,5 kg.

Em alternativa, os pacotes de leite também podem ser o substituto ideal para os halteres. Para os mais exigentes ou para aqueles que se querem desafiar, os sacos de compras cheios também podem ser uma excelente alternativa.

6. Uma toalha para deslizar pela casa

Pode parecer mais uma técnica de limpeza do que de treino, mas realmente funciona. Basta pegar numa toalha, escolher o chão da casa onde esta deslize mais facilmente e começar o treino em posição de prancha.

Depois só é preciso fazer força com as pernas em direcção às mãos, empurrando os glúteos para cima e para baixo novamente.

Como alternativa, pode-se pegar numa segunda toalha e colocar um pé em cada toalha para o mesmo exercício. Também é possível realizar outros exercícios, como por exemplo afastar um pé para cada lado e voltar a aproximá-los, ou até fazer Mountain Climbers.

A criatividade encontra-se sempre presente em qualquer treino e provavelmente irão encontrar muitos outros objetos em casa que serão ótimos para serem incorporados durante o treino.