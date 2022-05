As fístulas são uma das complicações da Doença de Crohn que atinge cerca de 25% das pessoas com esta patologia. São relativamente comuns nas pessoas que vivem com Doença de Crohn porque o processo inflamatório envolve frequentemente toda a espessura do intestino.

Uma fístula é um túnel anormal que liga o intestino a outro órgão, como por exemplo: a bexiga, a vagina, ou a pele ou a outra região do intestino.

Se a fístula for pequena, pode ser tratada com medicamentos que são suficientes para ajudar a cicatrizar e fechar

No entanto, há outras fístulas mais complexas que necessitam de cirurgia e que causam problemas complicados, como a passagem de fezes para outras zonas do corpo que não o intestino, e podem formar abcessos.

O impacto das fístulas na vida da pessoa com DII não é fácil quer a nível social, quer familiar ou sexual e, muitas vezes, a par da intervenção do gastroenterologista e do cirurgião, é necessária a ajuda do psicólogo.

Não é um processo simples de se aceitar e vamos, com o psicólogo Jorge Ascenção, tentar perceber qual o impacto das fistulas na vida de uma pessoa com DII.