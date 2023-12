O inverno começa hoje e já todos se estão a preparar para lidar com o frio que aí vem. Lareira acesa, mantas, meias quentes e cachecóis são alguns dos essenciais para lidar com o tempo mais gélido. Mas, muitas vezes, é fácil esquecermo-nos de uma parte do nosso corpo importante parte do nosso corpo: a boca.

“A boca exposta ao frio traz consigo algumas consequências que podem ser bastante desagradáveis. Durante esta época, é essencial manter a boca mais hidratada para potenciar a produção de saliva, que atua como barreira para vários problemas orais. Além disso, a higiene oral nunca pode ser esquecida. As medidas a tomar devem ser preventivas, de forma a garantir que se chegue ao final do Inverno com uma boca saudável”, explica Elsa Antunes, higienista oral na MALO CLINIC Lisboa.

1. Boca seca

A xerostomia, também chamada “boca seca”, surge quando a cavidade oral não está suficientemente hidratada, sendo o frio um dos principais impulsionadores desta condição, ao potenciar uma diminuição da produção salivar. Sem esta secreção, que atua como “escudo”, a cavidade oral fica mais exposta a complicações , como por exemplo o mau hálito. Assim, é importante beber água regularmente e não descuidar a rotina de higiene oral, garantindo que a boca esteja sempre o mais hidratada possível.

2. Lesões na boca

As lesões na boca, língua, garganta e lábios, como aftas, cieiro ou herpes, são muito comuns durante épocas com temperaturas mais baixas. O facto de a boca ficar mais seca e, consequentemente, menos protegida, cria facilidade para o surgimento destas alterações , que podem ser muito desconfortáveis e dolorosas. É importante estar atento a sinais de alerta, como vermelhidão ou ardor na cavidade oral, e atuar de imediato para prevenir o aumento da infecção ou a proliferação de bactérias. Caso estas lesões se mantenham durante mais de duas semanas, deve ser realizada uma visita ao médico dentista ou higienista oral.

3. Sensibilidade dentária

Esta é uma condição muito usual associada especialmente ao desgaste do esmalte, a camada mais externa do dente. Com a chegada do Inverno, existe uma tendência para ingestão de bebidas mais quentes que podem agravar e tornar mais evidente o desconforto da sensibilidade dentária. Quem tem sensibilidade dentária conhece bem a dor a ela associada e deve adotar comportamentos preventivos, como utilizar pasta de dentes apropriada à condição, evitar alimentos ácidos e sem esquecer o acompanhamento profissional.