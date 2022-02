O OPPO Watch Free é um smartwatch que é a porta de entrada ideal para os mais jovens que procuram conhecer melhor este tipo de equipamentos.

Com monitorização do sono em diferentes cenários devido ao modo OSleep, contribuindo para um sono de melhor qualidade, esta novidade traz ainda 100 modos desportivos profissionais e outras funcionalidades relevantes ligadas ao bem-estar.

Dormir bem para se manter saudável

Um sono reparador é essencial para se manter saudável e produtivo. Contudo, os problemas do sono são cada vez mais frequentes em jovens. Para ajudar a ultrapassar esta dificuldade, o OPPO Watch Free inclui o modo OSleep que assegura uma monitorização e análise profissional, abrangente e personalizada, antes, durante e depois do sono.

Mais concretamente, a avaliação exclusiva sobre o risco de ressonar que, baseada em sensores profissionais e algoritmos avançados, permite efetivamente detetar problemas de sono e propor soluções em tempo útil.

A maioria da população pensa que o ato de ressonar é sinónimo de uma noite bem dormida, mas, pelo contrário, pode ser um indicador de síndrome de apneia do sono (SAS), um tema frequentemente negligenciado.

Considerando isto, o OPPO Watch Free avalia os riscos de ressonar com base no algoritmo da OPPO juntamente com a monitorização contínua de SpO2 de segundo nível, através de um sensor ótico de SpO2. A deteção da variabilidade da frequência cardíaca, recorrendo a um sensor ótico de frequência cardíaca, e da gravação do ressonar por intermédio do telemóvel.

OPPO Watch Free créditos: OPPO

O OPPO Watch Free também apresenta indicadores como o nível médio de oxigénio no sangue durante o sono, o número e decibéis máximos dos roncos para ajudar a detetar problemas respiratórios durante o sono de forma atempada.

A maioria dos jovens utiliza os seus telemóveis antes de dormir e tem dificuldade em adormecer

Para o ajudar a cair no sono mais rapidamente e a ter uma noite mais descansada, o OPPO Watch Free envia lembretes para dormir e analisa a latência, duração e fases do sono com base em indicadores como a monitorização do sono profundo e leve e do Movimento Rápido do Olho (REM). Equipado com múltiplos sensores e algoritmos profissionais, o OPPO Watch Free adapta-se a todos os cenários antes, durante e após o sono.

A OPPO e a Universidade de Tsinghua criaram o Centro Conjunto de Investigação para a Tecnologia Terminal do Futuro e realizaram uma série de projetos de investigação no campo do sono para explorar melhor a tecnologia de rastreio e ajudar os utilizadores a dormirem bem e a serem mais saudáveis.

Mantenha-se em forma com mais de 100 modos de desporto

Para um smartwatch, as features de treino profissional e fitness são indispensáveis. O OPPO Watch Free tem um sensor de movimento de 6 eixos incorporado e um sensor ótico de ritmo cardíaco para suportar mais de 100 modos desportivos.

Estes sensores identificam e registam automaticamente 4 modos desportivos através de algoritmos, pelo que o utilizador já não precisa de se preocupar em ativar os diferentes modos. É possível verificar todas as atividades na Atividade Diária.

Estão ainda disponíveis cursos de corrida profissionais para ajudar a atingir objetivos de condição física e de queima de gordura de forma mais eficiente.

OPPO Watch Free créditos: OPPO

Além disso, o OPPO Watch Free apoia a monitorização do ritmo cardíaco 24 horas por dia. Se o ritmo cardíaco se tornar demasiado alto, a smart band vibrará para avisar o utilizador de batimentos cardíacos irregulares.

Adicionalmente, este dispositivo dispõe ainda de funcionalidades como lembretes para que os utilizadores se movimentem e vídeos de 5 minutos com exercícios de relaxamento para ajudar os trabalhadores de escritório a manterem-se em forma e mais saudáveis.