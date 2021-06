"Este novo serviço está disponível, por agora, nos clubes de Oeiras e Palácio Sottomayor, em Lisboa", refere a cadeia de ginásios em comunicado.

"A medicina desportiva dedica-se ao diagnóstico e tratamento de doenças decorrentes da prática desportiva, nomeadamente em contexto de ginásio, bem como à proteção da saúde dos atletas/utentes. Em caso de sintomas ao nível cardiorrespiratório, músculo-esquelético, entre outros, é aconselhado uma consulta com um profissional especializado nesta área", explica a nota.

"Neste sentido, o Holmes Place tem agora disponível o serviço de Medicina Desportiva que trabalha em estreita colaboração com a equipa de Fisioterapeutas, e outros profissionais do exercício físico, no acompanhamento de atletas/utentes, por forma a, em conjunto, definirem qual o melhor plano para a recuperação de lesões e otimização da saúde", lê-se no comunicado.

"Nesta consulta, é possível ainda esclarecer todas as dúvidas relativas à prática desportiva", conclui o mesmo.