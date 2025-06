A hipertensão arterial, mais conhecida como pressão alta, é uma condição médica que afeta uma parte significativa da população portuguesa e, frequentemente, manifesta-se sem sintomas evidentes. Esta "ameaça silenciosa" pode ter consequências devastadoras para a nossa saúde se não for devidamente controlada.

A pressão arterial elevada, definida como valores consistentemente acima de 140/90 mmHg, impõe um esforço excessivo ao coração e aos vasos sanguíneos. Ao longo do tempo, este esforço contínuo pode danificar órgãos vitais como o coração, o cérebro, os rins e os olhos. As consequências são graves e incluem um risco aumentado de enfarte do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência renal, perda de visão, demência, entre outras.

Felizmente, a hipertensão é uma condição que pode ser prevenida e controlada. A adoção de um estilo de vida saudável é a primeira linha de defesa contra esta doença.

Medidas simples, mas eficazes, podem fazer toda a diferença:

Alimentação Saudável: Optar por uma dieta rica em frutas, legumes, verduras e cereais integrais. Reduza o consumo de sal, alimentos processados, gorduras saturadas e bebidas açucaradas.

Prática regular de atividade física: Exercício físico regular, pelo menos 30 minutos na maioria dos dias da semana.

Controlo do peso: O excesso de peso aumenta o risco de hipertensão. Manter um peso saudável pode ajudar a controlar a pressão arterial, além de reduzir o risco de outros problemas de saúde.

Moderação no consumo de álcool: Limitar o consumo de álcool, pois o excesso pode elevar a pressão arterial.

Abandono do tabagismo: O tabaco é um fator de risco importante para a hipertensão e outras doenças cardiovasculares.

Gestão do stress: O stress crónico pode contribuir para o aumento da pressão arterial.

Sono: devemos dormir 7 horas por noite.

Além das medidas preventivas, é fundamental o diagnóstico precoce, que permite iniciar o tratamento o mais rápido possível, minimizando os danos ao organismo. A medição da pressão arterial é um procedimento simples e rápido que pode ser realizado por um esfigmomanómetro calibrado e validado e uma braçadeira adequada ao tamanho do braço.

O tratamento da hipertensão, além das medidas de estilo de vida saudável, habitualmente envolve o uso de medicamentos anti-hipertensores. Estes não curam a doença, mas controlam os valores da pressão arterial, requerendo uma administração crónica. Geralmente, a medicação é introduzida em doses a titulare quase sempre associações medicamentosas no mesmo comprimido. Caso os valores não se mantenham controlados, um segundo ou terceiro fármaco (ou mais) pode ser adicionado.

A hipertensão arterial é um problema de saúde pública que exige a atenção de todos. Ao adotarmos um estilo de vida saudável, realizarmos exames regulares e seguirmos as orientações médicas, podemos controlar esta "ameaça silenciosa" e proteger a nossa saúde. Não espere pelos sintomas aparecerem. Cuide da sua pressão arterial hoje mesmo e garanta um futuro mais saudável e com mais qualidade de vida. A sua saúde agradece!

Um artigo de Fernando Martos Gonçalves, médico especialista em Medicina Interna e Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão.