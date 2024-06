Se é verdade que o processo de digestão começa na nossa boca e que, posteriormente, há uma série de órgãos – tais como o esófago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso (cólon) e o ânus - que auxiliam este mesmo processo, não é de somenos a importância vital que outros órgãos assumem nesta mecânica.

Falamos do fígado, da vesícula biliar e do pâncreas, sem esquecer o sistema nervoso, que controla todos os processos do aparelho digestivo.

Começando por este último, sabia que a sensação de fome, o cheiro e o sabor dos alimentos estimulam o cérebro e é através deste que se dá início à digestão?

E sabia que, quando comemos, as glândulas salivares produzem mais saliva para auxiliar na degradação enzimática dos alimentos?

O fígado, através da bílis, e o pâncreas, por via do suco pancreático, permitem que se formem os pequenos componentes que, ao longo do intestino delgado, serão absorvidos.

Já no cólon, existe uma absorção de água, evitando a desidratação.

Mas, no final de contas, quem vive com uma DII tem uma digestão diferente?

E a alimentação é ou não um fator a ter em conta quando se fala de digestão?

