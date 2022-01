Ano após ano, é na última noite de dezembro, assim que soam as doze badaladas, que estabelecemos as resoluções para o novo ano: comer melhor, dormir 8 horas por dia, praticar desporto e ser mais saudável são apenas alguns dos objetivos mais comuns.

Alguns deles, só cada um poderá dar o seu melhor para cumprir, mas no que toca ao desporto e a ser mais saudável, a Sport Zone vai dar uma grande ajuda.

Durante o mês de janeiro, a marca vai publicar dois vídeos por semana, com exercícios simples e de fácil execução, com o objetivo de incentivar os portugueses a manterem-se ativos todos os dias, não só do mês, mas de todo o ano.

Estes mini treinos de apenas 5 minutos, vão ser lançados todas as quartas-feiras e sábados, no Instagram e Facebook da Sport Zone, e para começar a fazer desporto basta estar preparado para se ficar a sentir melhor física e psicologicamente.

A desculpa de "não tenho tempo" não vai, de todo, ser possível aplicar e com o mood divertido dos vídeos, a motivação é garantida.

A intenção de divulgar apenas duas vezes por semana passa por repetir o mesmo treino até ao lançamento do seguinte, de forma a melhorar a técnica e a execução dos exercícios, desafiando-se a ser melhor a cada dia.

Os PT’s Paulo Teixeira e Raquel Antunes vão ser os autores destes pequenos treinos que vão dar as melhores dicas e motivar para um 2022 mais ativo e saudável.

O treino da Raquel será lançado às quartas-feiras e o do Paulo aos sábados e o primeiro treino de cada um deles será publicado em formato live no Instagram da Sport Zone.