O que é?

A articulação temporomandibular (ATM) é a articulação que liga a mandíbula ao crânio. Essa articulação pode sofrer vários distúrbios, prejudicando assim a sua função. Estalos e dores são sintomas frequentemente relatados pelos pacientes.

É predominante no género feminino (nove mulheres para um homem) e apresenta-se com dor intensa e restrição do movimento da mandíbula.

Sinais e sintomas

Existem muitos sintomas da ATM, muitas vezes é difícil saber com certeza se sofre de ATM, porque os mesmos sintomas também podem estar presentes em outras patologias. Estudos clínicos têm demonstrado que a coluna cervical pode ser fonte de dor ou disfunção na área oro-facial.

Alguns dos sintomas mais comuns de ATM são:

Dores de cabeça (que muitas vezes se assemelham a enxaquecas), dores de ouvido, dor e pressão atrás dos olhos;

Estalos ou dor ao abrir ou fechar a boca;

A mandíbula fica travada ou sai do lugar;

Dor nos músculos de mastigação;

Dificuldade ao mastigar ou morder;

Dificuldade em abrir a boca;

Inchaço do rosto;

Na forma como os dentes superiores e inferiores se encaixam.

Causas

Muitas vezes a ATM surge a partir de problemas nos músculos da mandíbula ou na própria articulação. Se a sua mandíbula estiver a “estalar” ou a travar, é importante consultar um médico especialista a fim de determinar as causas.

Diagnóstico

Para diagnosticar corretamente a ATM, o seu médico especialista irá realizar exame físico composto por apalpação muscular e da articulação com avaliação dos movimentos de abertura e fecho bem como análise dos ruídos articulares, para uma avaliação completa poderá ser necessário solicitar outros meios auxiliares de diagnóstico, tais como RX, T.A.C ou Ressonância Magnética.

Tratamento

O tratamento, para além de medicação para a dor (como anti-inflamatórios e relaxantes musculares), pode incluir goteiras dentárias e:

• Toxina botulínica (Botox)

• Ácido hialurónico

A toxina botulínica (Botox) é usada quando a dor tem componente muscular, servindo para paralisar e relaxar parcialmente os músculos responsáveis. Permite ainda tratar patologias associadas como o bruxismo noturno (com o desgaste dentário que provoca).

O ácido hialurónico é um lubrificante e modulador da inflamação, que é administrado no interior da articulação, permitindo um alívio da dor quando já existe artrose ou alterações do disco articular. É usado, portanto, quando existe um componente articular na dor.

Ambos os tratamentos devem ser administrado sob controlo de ecografia, dado que os músculos e articulação são de difícil acesso e os fármacos colocados fora do local correto perdem eficácia. Tratam-se de procedimentos exclusivamente médicos.

A dor na articulação temporomandibular pode ter solução.

Um artigo do médico Alexandre Camões Barbosa, especialista em Fisiatria na clínica PainCare.