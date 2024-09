A toxina botulínica, uma neurotoxina conhecida sobretudo pela sua aplicação na medicina estética, é utilizada há vários anos nos Estados Unidos para uma série de outras indicações terapêuticas: uma delas é o tratamento da enxaqueca.

A toxina botulínica é uma neurotoxina do tipo A que bloqueia a libertação da acetilcolina. Dessa forma, os impulsos nervosos deixam de ser transmitidos ao músculo, tornando-o incapaz de se contrair e paralisando-o eficazmente. Essa paralisia temporária alivia a compressão sobre os nervos que provoca a enxaqueca. O efeito desta neurotoxina dura três a seis meses. Findo esse prazo, a acetilcolina volta a ser libertada e o músculo em questão é reativado. Nessa altura, será necessária uma nova aplicação de botox para se obter o efeito esperado.

Como atua esta neurotoxina na diminuição da enxaqueca?

A neurotoxina inibe a transmissão dos impulsos nervosos no músculo, o qual deixa de se poder contrair temporariamente. Entre a injeção e o início do efeito, decorrem dois a três dias. A injeção pode provocar uma sensação de ardor temporária no local da injeção. Uma percentagem de cerca de 2% dos pacientes pode também sentir um enfraquecimento temporário dos músculos da pálpebra ou pequenas acumulações de sangue sob a forma de hematomas.

O paciente não sente nada. Não existem efeitos secundários como náuseas ou tonturas, com a quantidade que é usada. A injeção não provoca quaisquer limitações

Mas de que forma alivia a dor?

Na cabeça existem vários pontos nos quais os nervos passam através de músculos. Quando estes se contraem, os nervos são comprimidos. Em muitos pacientes, os sintomas da enxaqueca são causados pela contração desses músculos localizados nas seguintes zonas: sobrancelhas, nariz, têmporas ou parte superior do pescoço.

A injeção desta neurotoxina relaxa os músculos em questão. O médico determina os locais específicos para a injeção com base nos pontos-gatilho do paciente. As alterações dos sintomas são depois registadas pelo paciente num Diário da Enxaqueca.

É possível regressar a casa sozinho, de carro ou de transportes públicos, depois de fazer essa injeção?

O paciente não sente nada. Não existem efeitos secundários como náuseas ou tonturas, com a quantidade que é usada. A injeção não provoca quaisquer limitações. Por isso, sim, é possível.

Com que frequência se pode aplicar esta neurotoxina?

Não existem presentemente conhecimentos detalhados sobre possíveis efeitos secundários decorrentes de muitos anos de aplicação desta neurotoxina. No entanto, e uma vez que ainda não se observaram efeitos secundários nos casos de aplicação repetida, é improvável um efeito adverso a longo prazo.

Pode utilizar-se o botox para tratar a enxaqueca se se estiver a tomar outros medicamentos?

A quantidade de neurotoxina utilizada é tão ligeira que o efeito só pode ocorrer de forma premeditada numa pequena área no local da injeção. A substância ativa da neurotoxina é sistemicamente indetetável no organismo e não existem relatos ou indicações de intolerabilidades com outras medicações.

Como sei se uma injeção de botox é o tratamento adequado?

Após avaliação dos dados do paciente, decide-se se o tratamento com a neurotoxina é o mais indicado. O efeito de relaxação do músculo causado pela neurotoxina é documentado durante oito semanas num Diário da Enxaqueca.

As alterações nos sintomas da enxaqueca têm de ser inequívocas neste período, isto é, têm de resultar numa percentagem de melhoria não inferior a 50%, quer em termos de frequência, que intensidade.

Caso não funcione, a opção de uma operação será discutida noutra consulta depois de decorrido este período de tempo.

Durante quanto tempo atua esta neurotoxina?

A duração média do efeito é de três a seis meses.

Tem contraindicações?

Uma gravidez ou a suspeita de gravidez, assim como a acne ativa do rosto, são contraindicações.