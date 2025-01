A miopia é a doença oftalmológica mais comum e a sua prevalência tem aumentando em todo o mundo. Em média a miopia afeta cerca de 30% da população mundial e prevê-se que em 2050 este valor aumente para 50%, e em alguns países Asiáticos este valor pode atingir 80 a 90% da população. Nas crianças europeias os estudos revelam que a presença de miopia afeta entre 10 a 40% e este valor parece estar a aumentar.

Na maioria dos casos de miopia infantil, a doença ocorre pois há um aumento excessivo do comprimento axial (ou seja, a um olho mais longo). Numa pequena percentagem de míopes, o processo de alongamento torna-se “patológico” e está associado a um risco acrescido de cataratas, glaucoma, alterações da retina (descolamento da retina ou maculopatia miópica) e estrabismo.

O que leva ao aparecimento de miopia?

Além de fatores genéticos, existe evidência que os fatores ambientais também contribuem para o aparecimento e progressão da miopia. Em relação à genética, sabemos que ter um dos pais com miopia aumenta duas vezes o risco de desenvolver a mesma e ter ambos os pais míopes, aumenta esse risco oito vezes.

Nos fatores de risco ambientais, um dos mais importantes é passar pouco tempo ao ar livre em exposição solar. Sabemos hoje que a exposição solar e a luz natural ajudam na libertação da dopamina na retina sendo que esta regula o crescimento do olho. A sociedade mundial de oftalmologia pediátrica desde (WSPOS) recomenda que todas as crianças passem pelo menos duas horas ao ar livre, no entanto quanto maior o número de horas passadas ao ar livre maior o efeito benéfico para a miopia.

O segundo fator de risco ambiental mais importante para a progressão da miopia é o tempo excessivo em tarefas de perto. O aumento do tempo que as crianças passam a estudar, ler e escrever, bem como o uso excessivo de dispositivos eletrónicos estão associados ao aparecimento de miopia. Os estudos revelam que a leitura a menos de 20 cm, a ausência de pausas (trabalho contínuo mais de 30 minutos) são deletérios. Por isso, em populações com maior grau académico a prevalência de miopia é superior. Adicionalmente, a utilização de ecrãs muito próximos como tablet ou smartphones e durante períodos prolongados também parecem aumentar o risco de desenvolver miopia e induzir a sua progressão.

Como se trata?

A miopia é corrigida com o uso de óculos. No entanto, nos últimos anos o tratamento oftalmológico também deve integrar o controlo da progressão da miopia em casos que esta esteja a aumentar excessivamente. O que está recomendado: (1) Aumentar o número de horas passadas ao ar livre, mínimo 2 horas; (2) Manter boa iluminação durante o estudo e leitura; (3) Seguir a regra 20-20-20 a cada 20 minutos, fixar algo que fique a uma distância de 20 pés (20 feet = 6 metros) durante 20 segundos; (4) Restringir o acesso a crianças abaixo de 1 ano de idade a ecrãs, dos 2 aos 4 anos menos de 1 horas por dia e a partir desta idade manter o controlar o número de horas de utilização, dando prioridade à televisão e evitando tablets e smartphones.

Relativamente aos tratamentos médicos temos o colírio de atropina, que em Portugal não existe comercializado pelo que é preparada a sua diluição em farmácias hospitalares ou comunitárias. Desde 2022, outro tratamento disponível no nosso país são as lentes de controle de progressão de miopia, que são lentes para óculos cuja tecnologia vai controlar o aumento excessivo do comprimento axial, ou seja do alongamento do olho.

Em casos selecionados existem também lentes de contacto com a mesma finalidade terapêutica.

Um artigo de médica Filipa Texeira, oftalmologista na Alm Primum.