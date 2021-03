Cuidar de nós deve ser algo natural. Seja escolhendo os alimentos certos, o exercício que melhor se adequa ao nosso ritmo ou as rotinas diárias de auto cuidado que nos permitem pensar apenas em nós, mesmo que seja por breves minutos.

Enquanto mulher, mãe e profissional, Ana Gomes (Health Coach) sente também a pressão da correria dos dias onde, principalmente as mulheres, ainda tentam pôr tudo e todos à frente de si próprias.

É certo que não devia ser preciso uma data para nos lembrarmos que, enquanto Mulheres, merecemos atenção, respeito e igualdade. Mas, já que a data existe, então que façamos de março o mês em que se celebra a Mulher, que todas possamos criar o hábito de cuidar mais de nós e perceber que, para estarmos na nossa melhor versão para os outros, precisamos primeiro garantir que cuidamos também de nós!

Dicas de bem-estar:

1 - Ouvir a sua playlist favorita

A música tem o poder de nos levar para momentos felizes e dar-nos energia para encarar o dia com um sorriso. Faça a sua playlist com as músicas que prefere e ouça enquanto prepara o pequeno almoço.

2 - Fazer um Spa caseiro

Permita-se uns minutos para, por exemplo, uma massagem facial com o Gua sha. Aplique o seu creme diário e realize alguns movimentos com esta pedra poderosa que ajuda a melhorar a circulação e a combater o inchaço.

Gua sha créditos: Ana Gomes, Health Coach

3 – Queimar sálvia e meditar

A sálvia ajuda a “limpar” as energias da sua casa, queime um pouco e desligue as notificações do seu telemóvel. Sente-se de forma confortável, feche os olhos e concentre-se na sua respiração. Isto permite que, aos poucos, consiga focar-se apenas no momento presente.

Sálvia Branca créditos: Ana Gomes, Health Coach

4 - Cozinhar o seu prato preferido

Há quem sinta que cozinhar é quase uma terapia, se for o seu caso, aproveite para preparar o seu prato preferido. Se não adora cozinhar, encomende e relaxe enquanto espera que chegue.

5 - Respirar fundo e agradecer

Permita-se parar uns minutos, respire fundo, observe o espaço que a rodeia, reconheça o que tem na sua vida e sinta-se grata por isso. Por vezes damos tudo por garantido e, por isso, é importante que possamos sentir gratidão diariamente pelas pessoas que temos e pelo que já conquistámos.

6 - Reservar um tempo para simplesmente não ter que fazer nada!