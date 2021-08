O exercício “queridinho” dos ginásios para quem quer treinar as pernas e os glúteos vai muito além disso. Os agachamentos são um tipo de exercício que treina os músculos e a resistência, ajudam a melhorar a postura e facilitam as atividades do dia-a-dia.

O Urban Sports Club partilha cinco razões pelas quais os agachamentos são essenciais e como integrá-los em diversos treinos de fitness:

Agachamentos para glúteos e postura

Fazer agachamentos com regularidade é ótimo para a condição física no geral e, feitos correctamente, treinam os músculos das coxas e nádegas na perfeição. São o que faltam para ter uns glúteos de ferro!

Quase nenhum outro exercício desafia os músculos do rabo e da coxa de forma tão intensa e eficaz. Além disso, o agachamento envolve os músculos abdominais e das costas, para proporcionar uma maior estabilidade no tronco. Assim, não só se obtém um rabo redondo, como também se melhora a postura ao mesmo tempo.

É muito importante que peça a um treinador especializado para lhe mostrar a execução tecnicamente correcta de um agachamento, especialmente se quiser utilizar um peso adicional ao seu próprio peso corporal.

Queimam muita gordura

O glúteo é dos maiores e mais fortes músculos do corpo humano. Entre outras coisas, proporciona estabilidade corporal e consome mais energia do que os músculos mais pequenos dos braços.

Da mesma forma, os músculos das coxas estão entre os maiores grupos musculares do nosso corpo. Os agachamentos põem em movimento os grandes músculos do rabo e das pernas, o que potencia a queima de gordura.

Melhoram o desempenho atlético

Quando feitos correctamente, os agachamentos tornam os músculos das pernas mais fortes e melhoram a estabilidade do núcleo (ou core). Isto irá ajudar a progredir no treino, quer seja em bicicleta, corrida ou desportos com bola.

Pernas fortes também melhoram o desempenho no yoga e na dança e actuam como base para o aumento da força em todo o corpo. Como se vê, os músculos fortes das pernas são a base para todo o tipo de treino!

Os agachamentos como um exercício variável

Os agachamentos são óptimos para incorporar em praticamente qualquer treino – pode fazê-lo entre uma série de flexões e pull-ups para dinamizar um pouco o treino. Mas isso não é tudo – se acha que os agachamentos são aborrecidos, não é verdade!

Há muitas variações diferentes, incluindo os agachamentos com salto, os agachamentos com passada lateral, os agachamentos com caixa, os agachamentos de uma só perna (ou pistol squats) e muitos mais. Nunca se vai aborrecer com este exercício!

Promovem a saúde

Para além de impulsionar o metabolismo e o crescimento muscular, incorporar agachamentos na rotina de treino é benéfico para a saúde. Quando realizados correctamente, os agachamentos são bons para as articulações do joelho.

O agachamento é um movimento completamente natural e o fortalecimento muscular, alivia a pressão sobre as articulações, fortalece os tendões e ligamentos e aumenta a mobilidade.