Os ciclos das relações são perpetuados, em parte, pela reduzida autocrítica da pessoa relativamente ao seu próprio funcionamento. O ser humano, quando vivencia sentimentos de insatisfação nas relações, tende a responsabilizar o outro, sem analisar o potencial impacto do seu próprio discurso e comportamento na resposta da outra pessoa. Para além disto, em situações de maior ansiedade ou vulnerabilidade, existe uma tendência para recorrer a estratégias que, apesar de não terem funcionado no passado, são familiares e providenciam alguma tranquilidade, ainda que apenas a curto-prazo. Tome-se como exemplo evitar dialogar sobre assuntos significativos.

Imaginemos uma pessoa que se sente humilhada sempre que o parceiro dialoga sobre as dinâmicas familiares aos amigos. No entanto, em vez de referir ao companheiro como se sente, afasta-se e permanece em silêncio. O que tende a acontecer é que o sofrimento aumenta e a tolerância ao comportamento do outro diminui. Porém, dado que a sensação de humilhação não é partilhada com o parceiro, o seu comportamento não vai mudar e os conflitos vão, consecutivamente, aumentando. À semelhança de uma panela de pressão que necessita de libertar para não explodir, também o ser humano necessita de expressar o que sente para evitar, por exemplo, uma explosão de raiva ou um ataque de pânico.

As estratégias pouco saudáveis presentes no reportório de cada um são desenvolvidas ao longo do processo de desenvolvimento, mesmo enquanto crianças e adolescentes, e, por isso, tornam-se automáticas e profundamente enraizadas no funcionamento de cada pessoa.

Uma criança que ouviu durante todo o seu desenvolvimento que “chorar é feio”, aprendeu que expressar as emoções é errado. Anos mais tarde, esta recorre ao silêncio para, à luz do que acontecia quando era criança, “resolver o problema”. No entanto, esta estratégia não resulta na vida adulta. Por isso, é importante expressar ao companheiro os pensamentos e sensações vivenciadas, em detrimento de recorrer à estratégia de referência, o silêncio. Por vezes, este recurso é também justificado pela ausência de outros recursos emocionais (por exemplo, diálogo assertivo, estratégias de resolução dos problemas).

Ao longo do nosso desenvolvimento, são também construídas crenças acerca de nós próprios, dos outros e do mundo. Por exemplo, quando uma criança sofre de bullying durante a infância existe o risco de serem desenvolvidas crenças como “Eu não valho nada”, “Os outros querem magoar-me” ou “O mundo é um lugar perigoso”. Mais tarde, quando chegada a vida adulta, pode existir uma tendência a evitar relações ou, por oposição, desenvolver relações de dependência emocional.