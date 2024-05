Este sábado, 4 de maio, chega ao fim a quarta temporada do programa 'Taskmaster', da RTP1. Ao longo das últimas semanas, os telespectadores têm se divertido com as tarefas levadas a cabo por Cândido Costa, Toy, Carolina Deslandes e Madalena Abecassis.

Um deles levará para casa a 'cabeça' de Vasco Palmeirim, apresentador e 'Taskmaster', ou seja, aquele que tudo decide com a ajuda de Nuno Markl, o árbitro.

O convidado de hoje será o ator José Condessa, conforme revelado esta semana pelo primeiro canal.

Na presente galeria lembramos alguns dos momentos mais engraçados da quarta temporada.

