Para assinalar o Dia da Mãe, a Latitid decidiu apostar na criação de uma coleção de swimwear que, acima de tudo, fosse uma celebração da maternidade.

Para este projeto, a marca portuguesa decidiu aliar-se à atriz Cláudia Vieira com quem trabalhou lado a lado no design desta linha que se destaca por ter peças para todos os membros da família.

“A relação de uma mãe com os seus filhos é única e muito especial, conseguir juntar isso à relação que temos com as marcas que vimos crescer é tão gratificante” comentou a atriz em comunicado sobre a Latitid x Cláudia Vieira que assinala a sua segunda parceria com a marca.

Para além de celebrar a beleza da maternidade, a marca de swimwear portuguesa preocupou-se também em criar peças versáteis e intemporais que conseguissem aliar elegância e conforto.

Esta coleção é composta por cinco peças para miúdos e graúdos: o biquíni Renata para senhora, o fato de banho Mana para senhora e o biquini Maryboo para Teen. Para os mais novos existe ainda o biquini Alice e os calções de banho Santinel.

Apesar de contar com duas cores sólidas - o preto e o verde -, o grande destaque vai para o padrão colorido criado especialmente para esta colaboração de edição limitada e permite fazer matchy-matchy na praia ou na piscina.

É de destacar que tanto os biquinis como os fatos de banho têm alças reguláveis de forma a adaptarem-se facilmente a difetentes silhuetas.

Com preços entre os 49,50 e os 130 euros, a coleção já está disponível online.